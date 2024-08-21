مكافحة المخدرات تتصدّى لترويج 8.9 كجم حشيش في عسير والشرقية

نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضربتين أمنيتين أسفرتا عن منع ترويج كمية من الحشيش في منطقة عسير والمنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه "3.4" كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "3" مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم "5.5" كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.
وتمّ توقيفهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.