القيادة تهنئ ليز تراس بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لليز تراس بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.