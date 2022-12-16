هذه أفضل ١٠ جامعات سعودية وعالمية لعام ٢٠٢٣

حققت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى سعودياً وعربياً في قائمة أفضل الجامعات العربية لعام ٢٠٢٣، وفي المرتبة ١٠١ عالمياً، من بين ١٨٠٠ جامعة عالمية، في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (TimesHigherEducation) البريطانية .