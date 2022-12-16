هذه أفضل ١٠ جامعات سعودية وعالمية لعام ٢٠٢٣

حققت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى سعودياً وعربياً في قائمة أفضل الجامعات العربية لعام ٢٠٢٣، وفي المرتبة ١٠١ عالمياً، من بين ١٨٠٠ جامعة عالمية، في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (TimesHigherEducation) البريطانية .
وعلى الصعيد العالمي حافظت جامعة أوكسفورد البريطانية على صدارة ترتيب الأفضل عالمياً متقدمة على جامعات عريقة أخرى مثل هارفارد وكمبريدج وستانفورد.
أفضل ١٠ جامعات سعودية لعام ٢٠٢٣:
١- جامعة الملك عبدالعزيز.
٢- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
٣- جامعة الملك سعود.
٤- جامعة الفيصل.
٥- جامعة حائل.
٦- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
٧- جامعة جازان.
٨- جامعة تبوك.
٩- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
١٠- جامعة الجوف.
أفضل ١٠ جامعات عالمية لعام ٢٠٢٣ :
١- جامعة أكسفورد (بريطانيا).
٢- جامعة هارفرد (أمريكا).
٣- جامعة كمبريدج (بريطانيا).
٤- جامعة ستانفورد (أمريكا).
٥- جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا).
٦- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (أمريكا)
٧- جامعة برينستون (أمريكا).
٨- جامعة كاليفورنيا (أمريكا),
٩- جامعة ييل (أمريكا).
١٠- امبريال كوليدج لندن (بريطانيا).