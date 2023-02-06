أمانة الرياض تنجز تجميل جداريات نفق تقاطع طريقَيْ التخصصي والإمام سعود بن عبدالعزيز

وتأتي خطوة تجميل جداريات الأنفاق متكاملة مع أعمال أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الاحتفاء بمختلف الفنون الإبداعية في الفضاء العام للمدينة، إلى جانب دورها في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية المدينة عالميًّا.