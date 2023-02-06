أمانة الرياض تنجز تجميل جداريات نفق تقاطع طريقَيْ التخصصي والإمام سعود بن عبدالعزيز

أنجزت أمانة منطقة الرياض تجميل جداريات نفق تقاطع طريقَي التخصصي والإمام سعود بن عبدالعزيز، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في المدينة، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة للعاصمة.
وأشركت الأمانة عددًا من الرسامين المبدعين، وأتاحت لهم فرصة المساهمة في تجميل جداريات الأنفاق؛ وذلك في إطار حرصها على تعزيز دور السكان في تنمية المدينة وتطويرها.
وتضمنت جدارية نفق التخصصي رموزًا تُعبِّر عن القيم الأصيلة لسكان الرياض، إلى جانب الهوية المحلية للعاصمة.
وتأتي خطوة تجميل جداريات الأنفاق متكاملة مع أعمال أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الاحتفاء بمختلف الفنون الإبداعية في الفضاء العام للمدينة، إلى جانب دورها في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية المدينة عالميًّا.