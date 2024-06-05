لدفع مسار التعاون الاقتصادي.. المملكة وأثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك

وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي- الأثيوبي المنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من 250 مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين الأثيوبيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.