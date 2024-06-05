لدفع مسار التعاون الاقتصادي.. المملكة وأثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك

أعلنت المملكة وأثيوبيا ممثلتين باتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية الأثيوبية عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي- أثيوبي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي- الأثيوبي المنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من 250 مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين الأثيوبيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
وقال "الحويزي": تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وأثيوبيا يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والأثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.
واستعرض ملتقى الأعمال المشترك فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في أثيوبيا وبخاصة بالمناطق الصناعية والزراعة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مجال الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
وقام وفد الأعمال السعودي بزيارة عدد من المواقع الرئيسية بأثيوبيا شملت المنطقة الصناعية الشرقية، ومشروع مدينة تشاكا، ومجمعات إنتاج الأعلاف وصناعة القهوة، اطلع خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة.