كيا الجبر تستقطع 5% من قيمة فواتير الصيانة لدعم جمعية تعافي الخيرية

حيث وقعت شركة الجبر التجارية مع جمعية تعافي الخيرية اتفاقية تعاون تقوم بموجبها باستقطاع مبلغ بنسبة 5% من قيمة فواتير الصيانة لصالح جمعية تعافي دون تحميل العميل أي مبالغ إضافية، وتمّ توقيع الاتفاقية بين رئيس إدارة المشتريات في الشركة الأستاذ عامر بن ناهض الجبر والرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الشهراني، بحضور عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر الذي أكَّد على استمرار نهج شركة الجبر التجارية في تقديم كل دعم ممكن لخدمة المجتمع عبر مساندة الجمعيات الخيرية لتمكينها من أداء مهمتها على أكمل وجه ممكن، وتابع الجبر قائلاً: ومن هذا المنطلق جاءت فكرة استقطاع نسبة من قيمة فواتير الصيانة وتقديمها كتبرعات للجمعيات الخيرية الهادفة لخدمة المجتمع، وأسأل المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل من كافة القائمين عليه بما فيهم عملاؤنا الكرام.