كيا الجبر تستقطع 5% من قيمة فواتير الصيانة لدعم جمعية تعافي الخيرية

تجسيداً للتكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف وتشجعه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، أعلنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا عن استقطاع نسبة من قيمة فواتير الصيانة في مراكزها لصالح العمل الخيري للعام الثاني على التوالي.
حيث وقعت شركة الجبر التجارية مع جمعية تعافي الخيرية اتفاقية تعاون تقوم بموجبها باستقطاع مبلغ بنسبة 5% من قيمة فواتير الصيانة لصالح جمعية تعافي دون تحميل العميل أي مبالغ إضافية، وتمّ توقيع الاتفاقية بين رئيس إدارة المشتريات في الشركة الأستاذ عامر بن ناهض الجبر والرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الشهراني، بحضور عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الجبر الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر الذي أكَّد على استمرار نهج شركة الجبر التجارية في تقديم كل دعم ممكن لخدمة المجتمع عبر مساندة الجمعيات الخيرية لتمكينها من أداء مهمتها على أكمل وجه ممكن، وتابع الجبر قائلاً: ومن هذا المنطلق جاءت فكرة استقطاع نسبة من قيمة فواتير الصيانة وتقديمها كتبرعات للجمعيات الخيرية الهادفة لخدمة المجتمع، وأسأل المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل من كافة القائمين عليه بما فيهم عملاؤنا الكرام.
من جانبه ثمَّن الرئيس التنفيذي لجمعية تعافي الخيرية الأستاذ عبدالرحمن الشهراني هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من شركة الجبر التجارية والتي تعكس سمو رسالة الشركة الاجتماعية وحرصها على أن تكون مفيدة ومؤثرة في تحقيق أهدافها.
وأوضح بأن الجمعية توجّه خدماتها للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافي) وتعمل بشكل فاعل وبصورة مؤثرة في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، ومساعدة من يعاني منهم من شبح تعاطي المخدرات بالطريقة الصحيحة، واحتواء المتعافين من الإدمان والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاح، ومساعدة أسرهم لتجاوز تبعات إدمان أحد أفرادها.