"أول نكباته الغضب والسخط".. مختارات لتحذير ووعيد جاءت على صيغة "الأمثال القرآنية"

وختم الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية، حديثه: ثمرة العلم وجماله وواجبه أن يعقبه عمل، فالواجب العملي من عظات هذا المثل إقبال القلب على علاّم الغيوب اعتقاداً وقولاً وعملاً، ومن ورد يوم القيامة بعلم لا عمل فأول نكباته غضب الله وسخطه! ففي مجيء قوله - تعالى- "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ"، بعد ضرب مثلين عن العمل المقبول والمردود برهان بأنّ الحقيقة ثبات ونجاة أو ضلال وهلاك! "وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِياً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ".