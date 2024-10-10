1900 طالب وطالبة في الطائف يتلقون تدريباً على ترشيد استهلاك الطاقة

تهدف هذه الورش إلى نشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقديم إرشادات للتعامل الصحيح مع الطاقة الكهربائية. كما ركزت على التعرف على السبل الفعالة للترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مما يساعد في تقليل التكاليف.