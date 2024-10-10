1900 طالب وطالبة في الطائف يتلقون تدريباً على ترشيد استهلاك الطاقة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الطائف، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورش عمل ومعارض تعليمية استفاد منها 1900 طالب وطالبة، بهدف تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل، وذلك على مدار أسبوعين.
تهدف هذه الورش إلى نشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقديم إرشادات للتعامل الصحيح مع الطاقة الكهربائية. كما ركزت على التعرف على السبل الفعالة للترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مما يساعد في تقليل التكاليف.
وشملت الفعاليات ورشة توعوية مخصصة لمشرفي ومشرفات الأنشطة الطلابية، هدفت إلى تعزيز وعيهم بأهمية كفاءة استهلاك الطاقة في أوساط الطلاب. كما قدمت إدارة تعليم الطائف شكرها للمركز السعودي لكفاءة الطاقة على جهوده الكبيرة في تدريب الطلاب والطالبات.