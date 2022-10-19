"المرور" يدعو إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر "أبشر"

دعا المرور السعودي إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر "أبشر".
وأوضح المرور أن موعد انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبة إلكترونيا عبر منصة أبشر دون التزاماتٍ مالية هو الأول من مارس من العام المقبل 2023.
وتابع في إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن مزايا الخدمة تتمثل في تنفيذها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، دون التزاماتٍ مالية خلال المهلة التصحيحية وتحسين المشهد الحضري لمناطق المملكة ومدنها.
وحدّد المرور طريقة الوصول للخدمة من خلال الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر منصة أبشر، واستعراض المراكز المعتمدة، والتوجّه للمركز لتسليم المركبة واللوحات، وتسليمه رمز التأكيد المرسل لجوّال المالك.