"المرور" يدعو إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر "أبشر"

وتابع في إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن مزايا الخدمة تتمثل في تنفيذها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، دون التزاماتٍ مالية خلال المهلة التصحيحية وتحسين المشهد الحضري لمناطق المملكة ومدنها.