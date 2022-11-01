من شبح الهبوط إلى المربع الذهبي.. القصة الكاملة لنجاح "الاستثمارات العامة" مع "نيوكاسل"

وفي شأن ما تتميز به الصفقة، قال "الربيعان": "أرى أنها خطوة مهمة في تاريخ النادي الإنجليزي، ليس لسبب سوى أنها استهدفت نادي نيوكاسل، الوحيد من نوعه في مدينة نيوكاسل الإنجليزية؛ مما يعزز من شعبيته وجماهيريته في كامل المدينة دون منافسة من أحد، أضف إلى ذلك، قدرة الصفقة على تعزيز التأثير على كرة القدم الإنجليزية، خاصة أن الصفقة اشتملت على شراء 17 لاعبًا في فريق كرة القدم، معظمهم من الجنسية الإنجليزية، وهذا في حد ذاته يُعلي من شأن الصفقة، ويزيد من اهتمام الجمهور الإنجليزي بها؛ الأمر الذي يرتقي بشعبية النادي".