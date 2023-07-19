أمير قطر يصل إلى جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.