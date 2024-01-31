95 برنامجًا بـ50 موضوعاً.. "ديوان المظالم" ينفّذ 1621 ساعة تدريبية للقضاة خلال 2023

نفّذَ ديوان المظالم ممثلاً في الإدارة العامة للشؤون القضائية 1621 ساعة تدريبية للقضاة خلال عام 2023م.
وقدّمت الإدارة العامة للشؤون القضائية من خلال الساعات التدريبية أو بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، 95 برنامجًا للتدريب والتطوير في أكثر من 50 موضوعًا متصلاً بالاختصاص القضائي لديوان المظالم.
وتضمن تقرير الإدارة السنوي للبرامج التدريبية للقضاة تنفيذ أكثر من 1600 ساعة تدريبية في عديد من المسارات، تركّزت في مسارات التأسيس والقانون الإداري للقضاة الجدد، إضافة إلى الخدمات الرقمية، والأمن السيبراني.
وحصل التدريب على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لقضاة محكمة التنفيذ الإدارية على نصيبه الوافي من البرامج التدريبية، إضافة إلى تدريب 75% من قضاة ديوان المظالم للتعامل مع لوائح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وإجراءاته وخدماته الرقمية.
ويحرص ديوان المظالم بإشراف مباشر من رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على التدريب والتطوير المستمر للقضاة، وفق رؤى ديوان المظالم؛ لما ينتج عنه من آثار إيجابية على كفاءة التقاضي.