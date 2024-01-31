95 برنامجًا بـ50 موضوعاً.. "ديوان المظالم" ينفّذ 1621 ساعة تدريبية للقضاة خلال 2023

وقدّمت الإدارة العامة للشؤون القضائية من خلال الساعات التدريبية أو بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، 95 برنامجًا للتدريب والتطوير في أكثر من 50 موضوعًا متصلاً بالاختصاص القضائي لديوان المظالم.