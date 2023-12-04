36.158 جولة رقابية نفّذتها أمانة جازان خلال نوفمبر الماضي.. لضمان السلامة

وبيّنت أن الجولات الرقابية تعكس التزام الأمانة وبلديات المنطقة بتعزيز ثقة المجتمع وضمان سلامتهم وسلامة البيئة المحيطة، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي ومزدهر؛ داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في الرقابة؛ وذلك من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالمنشآت الصحية أو التجارية عبر منصة "بلاغات بلدي"، والتي توفر وسيلة سهلة ومباشرة للتواصل مع الجهات المعنية، وستتم متابعة جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفقًا للضوابط والتعليمات المعمول بها.