"ابن سمار": الاحتفالُ باليوم الوطني تجسيدٌ للمحبة والوفاء وتعزيزٌ لفضيلة الانتماء الصادق للوطن

وقال: "إن ذكرى اليوم الوطني تهلّ علينا ومسيرة الخير تشهد فصولًا جديدة من العطاء، وبشائر من الإنجاز والنماء في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وتستشرف تحوّلًا عظيمًا يتمثّل في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة".