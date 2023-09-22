"ابن سمار": الاحتفالُ باليوم الوطني تجسيدٌ للمحبة والوفاء وتعزيزٌ لفضيلة الانتماء الصادق للوطن

رفع رئيسُ مجلس إدارة شركة دار السمار العقارية، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، أسمى آيات التهاني والتبريكات، باسمه وباسم جميع منسوبي شركات دار السمار، لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.
وقال "ابن سمار": "إن الاحتفالَ باليوم الوطني تجسيدٌ للمحبة والوفاء، وتعزيزٌ لفضيلة الانتماء الصادق للوطن، ومن باب التقدير والعرفان لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة، يرحمهم الله، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقه الله. ذكرى اليوم الوطني هي ذكرى جميلة نلتمس من خلالها التعاضد والأُلفة والمحبة ومسيرة إنجازات وتاريخ وطن".
وقال: "إن ذكرى اليوم الوطني تهلّ علينا ومسيرة الخير تشهد فصولًا جديدة من العطاء، وبشائر من الإنجاز والنماء في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وتستشرف تحوّلًا عظيمًا يتمثّل في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة".
ودعا رئيسُ مجلس إدارة شركة دار السمار العقارية، اللهَ عز وجل أن يديم الأمن والأمان على المملكة وعلى قيادتها وشعبها.