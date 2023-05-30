"لتبقى": استخدام إطارات رديئة يعرض مستقلي السيارة إلى مخاطر

حذرت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" من استخدام إطارات سيارات، غير مطابقة للمواصفات الفنية الموصى بها.
وقالت الحملة: الأسواق السعودية مليئة بأنواع مختلفة من الإطارات التي تقع في جميع النطاقات، بحسب بطاقة كفاءة الطاقة، وينبغي التركيز على شراء أنواع تقع في النطاق الأخضر، لضمان ترشيد الطاقة على المدى البعيد.
وأضافت: الشركة المصنعة للسيارات، توصي بمواصفات فنية للإطارات، لضمان استهلاك أقل للوقود، وتعني مخالفة هذه المزايا والمواصفات، هدراً للطاقة.
وشددت الحملة على أن استخدام إطارات رديئة، وغير مطابقة، قد يعرض مستقلي السيارة إلى مخاطر، وقالت: الإطارات الرديئة قد تكون عرضة للانفجار في حال الأحمال الزائدة، أو الانزلاق عند تساقط الأمطار، بعكس الإطارات ذات الجودة العالية، التي تساعد على ثبات السيارة.
ودعت إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقة كفاءة الطاقة، الموجودة على جسم الخارجي للإطارات، من خلال تطبيق "تأكد" الموجود في الجوالات الذكية.