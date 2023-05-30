"لتبقى": استخدام إطارات رديئة يعرض مستقلي السيارة إلى مخاطر

وشددت الحملة على أن استخدام إطارات رديئة، وغير مطابقة، قد يعرض مستقلي السيارة إلى مخاطر، وقالت: الإطارات الرديئة قد تكون عرضة للانفجار في حال الأحمال الزائدة، أو الانزلاق عند تساقط الأمطار، بعكس الإطارات ذات الجودة العالية، التي تساعد على ثبات السيارة.