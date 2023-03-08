بمشاركة 18 مطوّراً عقارياً.. "الوطنية للإسكان" الراعي الماسي لمعرض "ريستاتكس الرياض العقاري"

تأتي رعاية "الوطنية للإسكان" كونها أكبر مطوّر رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تزامنت مع طرح أضخم معروض عقاري بالمملكة في ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، لتستعرض من خلال مشاركتها أحدث الضواحي والمجتمعات السكنية التي أسهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بمشاركة 18 مطوّرًا عقاريًا في جناحها؛ لعرض الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات الرقمية، وتمكين الأسر السعودية من الحلول السكنية المبتكرة في تملك الوحدات السكنية وتسجيل الاهتمام بضاحية الفرسان.