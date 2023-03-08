بمشاركة 18 مطوّراً عقارياً.. "الوطنية للإسكان" الراعي الماسي لمعرض "ريستاتكس الرياض العقاري"

تُشارك "الوطنية للإسكان" كراعٍ ماسي لمعرض "ريستاتكس" العقاري، الذي انطلق أمس حتى 10 مارس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويجمع المعرض المهتمين بالقطاع العقاري من مطوّرين ومسوّقين ومموّلين ومستثمرين وشرائح المجتمع كافة تحت سقف واحد، ويُقام تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
تأتي رعاية "الوطنية للإسكان" كونها أكبر مطوّر رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تزامنت مع طرح أضخم معروض عقاري بالمملكة في ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، لتستعرض من خلال مشاركتها أحدث الضواحي والمجتمعات السكنية التي أسهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بمشاركة 18 مطوّرًا عقاريًا في جناحها؛ لعرض الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات الرقمية، وتمكين الأسر السعودية من الحلول السكنية المبتكرة في تملك الوحدات السكنية وتسجيل الاهتمام بضاحية الفرسان.
ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في تنوع مصادر الاستثمار، وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية، وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج تمويل المساكن وعمليات البيع للعملاء.
جدير بالذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.