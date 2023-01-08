بلقاء باريس سان جيرمان.. "الداهية" الأرجنتيني يتسلح برونالدو لمواجهة "ميسي" و"إمبابي" و"نيمار "

تصدّر اسم الأرجنتيني "مارسيلو جاياردو"، حديث الشارع الرياضي السعودي في الأيام الماضية، منذ إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الاستعانة به في قمة موسم الرياض أمام فريق "باريس سان جيرمان".
ويستعد الفريق المكوّن من نجوم الهلال والنصر يوم 19 يناير الجاري لمواجهة الفريق الفرنسي، على كأس موسم الرياض، وهي المباراة التي قد تشهد وجود كريستيانو رونالدو؛ في موقعة ودية أمام الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وغيرهم من النجوم.
وفي السياق، يعد "مارسيلو جاياردو"؛ من أهم الرياضيين في العالم، إذ تزخر مسيرته المهنية بعديدٍ من الإنجازات والألقاب التي جعلته أكثر مدرب تتويجاً بالألقاب في الكرة الأرجنتينية، بحصده عديداً من البطولات محليًا وقاريًا، أبرزها كأس الأرجنتين، وبطولة ريكوبا سود أمريكانا، وكذلك بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكأس السوبر الأرجنتيني، فضلًا عن تحقيقه الدوري الأرجنتيني.
وُلد جاياردو في 18 يناير 1976 في بوينس آيرس الأرجنتينية، وتميّز في الملاعب في خط الوسط، حيث خاض خلال مسيرته 414 مباراة سجل خلالها 90 هدفًا، فيما لعب لمصلحة 5 أندية في واحد وعشرين موسمًا، وفاز في موسم واحد بالكأس وفي سبعة مواسم بالدوري.
وفي عام 1988، انضم جاياردو لقطاع الناشئين في نادي ريفر بليت وهو في الـ12 من عمره، ولعب أول مباراةٍ له مع الفريق الأول وهو في الـ17، وقدّم أداءً عظيمًا مع الفريق طوال 6 سنوات، الأمر الذي جعل أنظار الأندية الأوروبية تتجه إليه.
وبعد نادي ريفر بليت انتقل جاياردو إلى نادي موناكو في موسم 1999، وحقق معه الدوري وكأس الرابطة وكأس السوبر، لتكون محطته التالية هي نادي باريس سان جيرمان في موسم 2006، قبل أن ينتقل إلى نادي دي.سي. يونايتد ما بين عامي 2008 و2009 لمدة موسم واحد، ثم انتقل لاحقًا إلى نادي ناسيونال مونتيفيديو في موسم 2010 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 12 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، ومنه أعلن الاعتزال.
مدرب مخضرم
وبعد إنهاء مسيرته كلاعب، تسلّم جاياردو تدريب فريق ناسيونال في 2012 وحقق معهم لقب الدوري في موسمه الأول والوحيد بنسبة فوز تجاوزت 60%، قبل أن يتوقف لعامين بقي فيهما مع عائلته، فيما صرّح بداية 2014 بأنه يرغب في تدريب ريفر بليت يومًا ما، وهو الأمر الذي تحقق في العام نفسه بعد إقالة رامون دياز.
واستطاع جاياردو أن يحقق عديداً من الإنجازات كمدرب مع ريفر بليت، حتى أٌطلق عليه لقب "داهية الملاعب"، حيث حقق لقب كوبا ليبيرتادوريس مرتين ولقب سودا أمريكانا مرة ولقب ريكوبا سودا أمريكانا 3 مرات ولقب كأس الأرجنتين 3 مرات، الأمر الذي جعله أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ ريفر بليت على المستوى القاري، كما توج بلقب أفضل مدرب في الأمريكتين من قبل صحيفة El País.
رفض برشلونة
على الرغم من أن كثيراً من المدربين حول العالم يراودهم حلم تدريب فريق برشلونة الإسباني، إلا أن جاياردو، لم يكن من بين هؤلاء، حيث سبق له أن رفض تولي قيادة البارسا في عام 2019، خلفًا للمدرب إرنستو فالفيردي متمسكًا ببقاءه مع فريقه.
ووقتها عبّر أسطورة كرة القدم البرازيلية، ريفالدو، عن رأيه في إمكانية جاياردو قيادة برشلونة، حيث قال "في رأيي، جاياردو مستعد لتلك المهمة، خاصة بعد كل ما قدمه مع ريفر بليت"، وأضاف: "لقد حقق بطولة كوبا ليبرتادورس، لذلك فهو مستعد للانتقال إلى قارة أوروبا والتدريب هناك".
ومع توالي التقارير التي كانت تشير إلى اقتراب جاياردو من "البارسا"، خرج المدرب الأرجنتيني بمفاجأة من العيار الثقيل حينما رفض المهمة وفضّل الالتزام بعقده مع ريفر بليت.
وفي مؤتمر صحفي، خرج جاياردو ليعلق على الأمر بقوله: "الكل يعرف بالفعل أن تفكيري وقراري هو إكمال عقدي، وأني لا أملك أي سبب للتشتت بأشياء أخرى، أنا في كامل تركيزي".
وأوضح "لديّ الالتزام التعاقدي الذي يفرض بقائي مركزاً على ما يجب فعله وما أمثله كمدرب لفريق مثل ريفر".