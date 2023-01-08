بلقاء باريس سان جيرمان.. "الداهية" الأرجنتيني يتسلح برونالدو لمواجهة "ميسي" و"إمبابي" و"نيمار "

وبعد نادي ريفر بليت انتقل جاياردو إلى نادي موناكو في موسم 1999، وحقق معه الدوري وكأس الرابطة وكأس السوبر، لتكون محطته التالية هي نادي باريس سان جيرمان في موسم 2006، قبل أن ينتقل إلى نادي دي.سي. يونايتد ما بين عامي 2008 و2009 لمدة موسم واحد، ثم انتقل لاحقًا إلى نادي ناسيونال مونتيفيديو في موسم 2010 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 12 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، ومنه أعلن الاعتزال.