البحر الأحمر.. فخامة الشتاء بين زُرقة البحر وروعة الفعاليات

وعلى ضفافه، تتلألأ أملج بمياهها الفيروزية وجزرها الساحرة التي منحتها لقب "مالديف السعودية"، حيث يلتقي الاسترخاء بالمغامرة وسط أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية تجعلها جنة لعشاق الغوص واستكشاف أعماق البحر، في حين تزيد الفنادق العالمية من فرادة التجربة، مانحة الضيوف إقامة راقية تتناغم مع غروب الشمس البديع، ومن بعدها تكشف الوجه عن ملامح وجهة بحرية لا تقل سحرًا، بمياهها الصافية التي تدعو إلى الغوص وركوب الأمواج ومشاهدة الدلافين في لوحة بحرية تأسر القلوب، ولا تكتمل الرحلة دون تذوّق المأكولات البحرية الطازجة، من الأسماك المتنوعة والجمبري إلى طبق الصيادية الشهير بنكهاته الأصيلة.