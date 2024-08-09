لجنة انتخابات هيئة المقاولين تعلن الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة

قالت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: إشارة إلى إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة الصادر من اللجنة يوم السبت 1445/11/24هـ الموافق 2024/06/1م، وبعد الاطلاع على قرارات لجنة النظر في الطعون عليه تقرر لجنة الإشراف على الانتخابات عن فوز الخمسة الأوائل المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات لإدارة للدورة الرابعة 2024 - 2027م بعد الاطلاع على محضر لجنة النظر في الطعون ووفقاً للنتائج، تم انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة.
وتفصيلاً، جاءت نتائج الانتخابات لقائمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على النحو التالي: حاز على المركز الأول عاصم بن بطي العتيبي بعدد 485 صوتاً والمركز الثاني محمد بن عبدالعزيز العجلان بعدد 415 صوتاً والثالث عبدالعزيز بن نايف العتيبي بعدد 364 صوتاً والرابع محمد بن مطير المطيري بعدد 211 صوتاً والخامس سعود بن وردي العقيدي بعدد 99 صوتاً.