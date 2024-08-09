لجنة انتخابات هيئة المقاولين تعلن الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة

قالت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: إشارة إلى إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة الصادر من اللجنة يوم السبت 1445/11/24هـ الموافق 2024/06/1م، وبعد الاطلاع على قرارات لجنة النظر في الطعون عليه تقرر لجنة الإشراف على الانتخابات عن فوز الخمسة الأوائل المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات لإدارة للدورة الرابعة 2024 - 2027م بعد الاطلاع على محضر لجنة النظر في الطعون ووفقاً للنتائج، تم انتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة.