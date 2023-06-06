مَن في الصدارة؟.. هنا "قائمة بعدد مواطني 17 دولة عربية يقيمون بالسعودية"

فيما تأتي بقية الجنسيات كالتالي: لبنان 52.8 ألف، والكويت 50.3 ألف، والصومال 45.7 ألف، وتونس 24.8 ألف، وموريتانيا 18 ألفاً، والبحرين 16.7 ألف، والجزائر 9.7 ألف، والإمارات 8.3 ألف، وقطر 7.1 ألف، وعُمان 3.7 ألف، وأخيراً جيبوتي 1.7 ألف.