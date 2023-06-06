مَن في الصدارة؟.. هنا "قائمة بعدد مواطني 17 دولة عربية يقيمون بالسعودية"

تحتضن السعودية نحو 5.1 مليون عربي من 17 دولة، وفقاً للتعداد السكاني لـ2022 الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء.
ويشكل العرب نحو 1.6 في المائة من إجمالي عدد السكان في السعودية البالغ 32.2 مليون نسمة، وفق صحيفة "الاقتصادية"، بينما يشكلون 38.2% من السكان غير السعوديين "المقيمين" في المملكة، البالغ عددهم 13.4 مليون نسمة.
وتتصدّر الجنسية اليمنية أكبر الجنسيات العربية عدداً بنحو 1.8 مليون نسمة، يمثلون 35.2 في المائة من العرب في السعودية، ثم الجنسية المصرية وعددهم 1.47 مليون نسمة (28.8 في المائة من العرب)، ثم الجنسية السودانية بنحو 819.6 ألف يمثلون 16 في المائة من العرب، وعليه تشكل الدول الثلاث 80 في المائة من العرب في السعودية بإجمالي 4.1 مليون.
وفي الترتيب الرابع الجنسية السورية بعدد 449.3 ألف (8.8 في المائة من العرب)، وفي المركز الخامس الجنسية الأردنية وعددهم 204.3 ألف يشكلون 4 في المائة من العرب، ثم الجنسية الفلسطينية بعدد 129.9 ألف (2.5 في المائة من العرب في السعودية).
فيما تأتي بقية الجنسيات كالتالي: لبنان 52.8 ألف، والكويت 50.3 ألف، والصومال 45.7 ألف، وتونس 24.8 ألف، وموريتانيا 18 ألفاً، والبحرين 16.7 ألف، والجزائر 9.7 ألف، والإمارات 8.3 ألف، وقطر 7.1 ألف، وعُمان 3.7 ألف، وأخيراً جيبوتي 1.7 ألف.
كانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن عدد سكان السعودية بلغ 32.17 مليون نسمة وفقاً للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022.
وأظهرت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4 في المائة، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6 في المائة.
وبلغ عدد الذكور 19.7 مليون نسمة بنسبة 61 في المائة، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39 في المائة.
ومقارنة بتعداد 2010، نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010 إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5 في المائة.
فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 مليون نسمة، وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 مليون نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 مليون نسمة.