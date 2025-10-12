الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 67 موقعًا بالمملكة ضمن مبادرتي "نأتي إليك" و"موجودين"

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (67) موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية عسير بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة عبدالرحمن الغافقي بمحافظة خميس مشيط، ومجمع بن رشد التعليمي بمحافظة رجال ألمع، وثانوية الواديين بمحافظة أحد رفيدة الكلية التقنية بمحافظة النماص، وللنساء في متوسطة عتود العماير للبنات بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في متوسطة العلاية الأولى للبنات بمحافظة بلقرن، والمتوسطة الثانية للبنات بمحافظة ظهران الجنوب، ابتدائية الفرعة الشمالية للبنات بمحافظة النماص، ويوم الثلاثاء للرجال في ثانوية صقر قريش بمحافظة المجاردة، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة أحد رفيدة، ومتوسطة عفراء للبنات بمحافظة بلقرن، ومجمع كتام التعليم للبنات بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مجمع محمد الرشيد التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين، ومدرسة عمار بن ياسر بمحافظة ظهران الجنوب، وللنساء في ثانوية عفراء للبنات بمحافظة بلقرن، وابتدائية الظهارة للبنات بمحافظة النماص، ويوم الخميس للرجال في مدرسة علب بمحافظة ظهران الجنوب، وللنساء ثانوية الهدارة بمحافظة بلقرن، وجامعة الملك خالد بمدينة أبها لمدة يوم لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال والنساء في الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمدينة الرياض لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة المثناة بمحافظة الرين لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز جهام لمدة يومين، ومركز الخضارة، وثانوية المزاحمية، ومتوسطة تحفيظ القرآن بثادق لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في كلية التقنية للبنات لمدة يومين، ابتدائية ثرمدا لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة المزاحمية، وللنساء في متوسط وثانوية ثرمداء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في هيئة الصحة العامة بمدينة الرياض، وللرجال في متوسطة تحفيظ القرآن بالمزاحمية، وللنساء في مركز العفج، ومدرسة تحفيظ القرآن بمرات، ويوم الخميس للرجال في متوسطة مركز شخيب، ومتوسطة عبدالرحمن الداخل بعفيف لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الرس، ويوم الاثنين في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة الرس، الابتدائية الثالثة للبنات بمحافظة البكيرية لمدة يوم لكل منهم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز النجبة، ومتوسطة وثانوية الصمعورية بمركز الصمعورية، وللنساء في محافظة أبانات، ومجمع المدرج التعليمي للبنات بمركز المدرج لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، ومتوسطة حكيم بن حزام بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد.
وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في هيئة تطوير جدة لمدة يوم لكل منهم، وللرجال في مركز الريع لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد.
وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها الاثنين للرجال في مدرسة أبي داوود الثانوية بمحافظة حفر الباطن، وللنساء في الثانوية التاسعة للبنات بمحافظة الخبر لمدة يوم لكل منهما، ومدرسة الملك فيصل للطفولة المبكرة بمحافظة القرية العليا لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للرجال في مدارس أجيال بمحافظة حفر الباطن، وللنساء في الابتدائية التاسعة والثلاثون للبنات بالدمام، والابتدائية الثامنة والثلاثون للبنات بالدمام، والابتدائية الثانية والعشرون للبنات بالخبر، ومدرسة دور العلوم للبنات بمحافظة الأحساء، ويوم الأربعاء للرجال في مدرسة عقبة بن نافع بحفر الباطن، وللنساء في الابتدائية الأربعون للبنات بالدمام، والمتوسطة التسعون للبنات بالدمام لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقدم خدماتها يوم الاثنين للنساء في مدرسة الابتدائية الأولى للبنات بطريف لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء في مدرسة المتوسطة الثامنة للبنات بعرعر لمدة يومين.
وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز قليب خضر بمحافظة القريات، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمركز قليب خضر بمحافظة القريات لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، ويوم الاثنين في مركز التوحد الدولي بمنطقة حائل لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء في مقر إمارة تبوك لمدة ثلاثة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.