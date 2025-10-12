الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 67 موقعًا بالمملكة ضمن مبادرتي "نأتي إليك" و"موجودين"

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية عسير بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة عبدالرحمن الغافقي بمحافظة خميس مشيط، ومجمع بن رشد التعليمي بمحافظة رجال ألمع، وثانوية الواديين بمحافظة أحد رفيدة الكلية التقنية بمحافظة النماص، وللنساء في متوسطة عتود العماير للبنات بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في متوسطة العلاية الأولى للبنات بمحافظة بلقرن، والمتوسطة الثانية للبنات بمحافظة ظهران الجنوب، ابتدائية الفرعة الشمالية للبنات بمحافظة النماص، ويوم الثلاثاء للرجال في ثانوية صقر قريش بمحافظة المجاردة، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة أحد رفيدة، ومتوسطة عفراء للبنات بمحافظة بلقرن، ومجمع كتام التعليم للبنات بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مجمع محمد الرشيد التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين، ومدرسة عمار بن ياسر بمحافظة ظهران الجنوب، وللنساء في ثانوية عفراء للبنات بمحافظة بلقرن، وابتدائية الظهارة للبنات بمحافظة النماص، ويوم الخميس للرجال في مدرسة علب بمحافظة ظهران الجنوب، وللنساء ثانوية الهدارة بمحافظة بلقرن، وجامعة الملك خالد بمدينة أبها لمدة يوم لكل موقع.