"مستشارك الإلكتروني".. مبادرة ريادية من جامعة أم القرى تحقق إنجازًا متميزًا

ويُعد مشروع "مستشارك الإلكتروني" أحد النماذج الريادية التي تترجم توجه الجامعة في خدمة المجتمع، ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة أم القرى 2027، من خلال توفير بيئة استشارية رقمية متكاملة تربط المستشارين الأكاديميين والمهنيين بالطلبة والمهتمين، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتيسير الوصول إلى الخدمات الاستشارية بمرونة وجودة عالية.