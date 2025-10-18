"مستشارك الإلكتروني".. مبادرة ريادية من جامعة أم القرى تحقق إنجازًا متميزًا

حققت جامعة أم القرى إنجازًا جديدًا في مجال التميز والجودة الأكاديمية، باعتماد مبادرتها "مستشارك الإلكتروني" ضمن قائمة الممارسات الجيدة في مؤسسات التعليم العالي للدورة (1446هـ)، التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA).
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة في بناء مجتمع جامعي واعٍ يُسهم في تحقيق التحول الرقمي، ويعزز جودة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف التعليم الجامعي الحديث.
ويُعد مشروع "مستشارك الإلكتروني" أحد النماذج الريادية التي تترجم توجه الجامعة في خدمة المجتمع، ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة أم القرى 2027، من خلال توفير بيئة استشارية رقمية متكاملة تربط المستشارين الأكاديميين والمهنيين بالطلبة والمهتمين، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتيسير الوصول إلى الخدمات الاستشارية بمرونة وجودة عالية.
كما تُجسد المبادرة توجه الجامعة نحو التحول الاستراتيجي المستدام في منظومة التعليم، وتبرز قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمليات التعليمية والإدارية، في إطار سعيها المستمر لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التعليم النوعي والابتكار المؤسسي.
يُذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود قد دشّن منصة "مستشارك الإلكتروني"، دعمًا لأهدافها في تحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات لأفراد المجتمع.