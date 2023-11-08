مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان يعتمد استحداث برامج أكاديمية جديدة

ترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في دورته الجديدة، وذلك بحضور أعضاء المجلس.