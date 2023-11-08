مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان يعتمد استحداث برامج أكاديمية جديدة

ترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في دورته الجديدة، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الأمير "فهد" بأعضاء المجلس، مقدماً لهم التهنئة، ومتمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح، وثمّن جهود أعضاء المجلس في دورته السابقة.
ونوه أمير منطقة تبوك، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد لقطاع التعليم بالمملكة، مثنياً على ما تم تحقيقه من إنجازات علمية وما وصلت إليه الجامعة من مكانة علمية متميزة.
وأكد الأمير "فهد" مواصلة العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي، وتعزيز خدمة المجتمع، واطلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي للجامعة، والموافقة على اعتماد الطلبة المتوقع تخرجهم للعام الجامعي 2023 / 2024م.
وتمّت الموافقة على استحداث برامج اكاديمية في كلية الحاسب الآلي، وهي: برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والبكالوريوس في علوم البيانات والبكالوريوس في الأمن السيبراني.
وبعد ذلك ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.