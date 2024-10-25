شاهد.. أمطار متفاوتة على شقراء وأشيقر والقصب وتمير وعددٍ من مراكز سدير

هطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شقراء وأشيقر والفرعة والحريق والقصب والمشاش والداهنة والجريفة والصوح وقرية الجوفان والعب.
كما هطلت أمطار متفرقة على المجمعة والزلفي والغاط وحوطة سدير وعودة سدير وجلاجل وتمير والمعشبة.
وجرت على إثر تلك الامطار أودية خروب والخليف بين شقراء وأشيقر، وملأت المياه حاجر الشيح شمال شقراء.
كما جرت أودية المظلم والمنحنا والأوعر شمال الفرعة وأشيقر، فيما جرى وادي غلغل بالحريق والعيبة في الداهنة والباطن في القصب.
وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لمزيد من الأمطار على الوشم وسدير والمجمعة والزلفي والغاط ومراكزها .