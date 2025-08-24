وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب والمعلمين مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

وجّه وزير التعليم، اليوم الأحد، رسالة إلى الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن منظومة التعليم تواصل تجديد التزامها بقيم الانتماء الوطني، والالتزام، والتعاون، والتي يجسّدها شعار #تعليمنا_قيم.
وقال الوزير في كلمته: "أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، أُرحب بكم مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عام تُجدّد فيه منظومة التعليم التزامها بقيم الانتماء الوطني والالتزام والتعاون، نُجسّدها في #تعليمنا_قيم، ونتكامل فيه مع الأسرة والمجتمع لتفعيلها؛ لنجعل من هذا العام محطة إنجاز وتميّز."
وأكد وزير التعليم أن الشراكة مع الأسرة والمجتمع تمثل ركيزة أساسية في تعزيز نجاح العملية التعليمية، مشددًا على أن العام الدراسي الحالي سيكون عامًا للمنجزات النوعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.