وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب والمعلمين مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

وقال الوزير في كلمته: "أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، أُرحب بكم مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عام تُجدّد فيه منظومة التعليم التزامها بقيم الانتماء الوطني والالتزام والتعاون، نُجسّدها في #تعليمنا_قيم، ونتكامل فيه مع الأسرة والمجتمع لتفعيلها؛ لنجعل من هذا العام محطة إنجاز وتميّز."