الأمن العام: السجن والغرامة لكل من ينقل أشخاصًا بلا تصريح حج

أكد الأمن العام أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيُعرِّض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل مخالف يتم نقله. وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.