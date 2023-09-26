البرنامج السعودي لتنمية اليمن ينظّم دورة تدريبية لاختصاصيي الأشعة في مستشفى مأرب

وقدم البرنامج دعماً لقطاع الصحة في اليمن تمثل في 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، كما قدّم البرنامج دعماً لقطاع الصحة في محافظة مأرب، منها: دعم مستشفى كرا العام عبر توفير (24) جهازاً طبياً، ودعم مستشفى 26 سبتمبر عبر توفير (27) جهازاً طبياً، ودعم مستشفى هيئة مأرب العام عبر توفير (13) جهازاً طبياً، إضافة إلى دعم هذه المستشفيات بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل؛ رفعاً لكفاءة الخدمات الطبية في المحافظة، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتيسير الوصول للخدمات الطبية.