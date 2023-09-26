البرنامج السعودي لتنمية اليمن ينظّم دورة تدريبية لاختصاصيي الأشعة في مستشفى مأرب

نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دورة تدريبية لاختصاصيي الأشعة في هيئة مستشفى مأرب العام بمدينة مأرب.
وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع جهاز الرنين المغناطيسي، ضمن مشروع تجهيز قسم الأشعة والرنين المغناطيسي وتأهيله مع جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية، للإسهام في تحسين القدرات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية في محافظة مأرب.
تأتي هذه الدورة التدريبية كجزء من جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المستمرة في تطوير وتعزيز الكفاءة المهنية والتخصصية في مجال الرعاية الصحية ودعم قطاع الصحة في اليمن.
وقدم البرنامج دعماً لقطاع الصحة في اليمن تمثل في 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، كما قدّم البرنامج دعماً لقطاع الصحة في محافظة مأرب، منها: دعم مستشفى كرا العام عبر توفير (24) جهازاً طبياً، ودعم مستشفى 26 سبتمبر عبر توفير (27) جهازاً طبياً، ودعم مستشفى هيئة مأرب العام عبر توفير (13) جهازاً طبياً، إضافة إلى دعم هذه المستشفيات بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل؛ رفعاً لكفاءة الخدمات الطبية في المحافظة، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتيسير الوصول للخدمات الطبية.
كما قدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (229) مشروعاً ومبادرة تنموية نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.