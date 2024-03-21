"العدل" تطلق خدمة "أرشفة القضايا" عبر منصة "ناجز"

أطلقت وزارة العدل خدمة "أرشفة القضايا"؛ التي تمكن المستفيد من أرشفة القضايا الخاصة به عبر منصة ناجز، في حال رغبته في تحديد وصول الممثل النظامي إلى القضية التي وكله بها فقط دون باقي القضايا المسجلة باسمه، والحفاظ على سرية معلومات القضايا الأخرى.