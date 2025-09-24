الأمن البيئي يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محميات ومناطق مختلفة

وفي محمية طويق الطبيعية، ضبطت القوات مواطنًا ثالثًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم التزامه بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تصل عقوبة هذه المخالفة إلى (3,000) ريال.