الأمن البيئي يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محميات ومناطق مختلفة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مواطنين ارتكبوا مخالفات بيئية في مواقع ومحميات مختلفة بالمملكة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي التفاصيل، ضبطت القوات مواطنًا ارتكب مخالفة رعي (9) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، حيث تصل عقوبة رعي الإبل إلى (500) ريال لكل متن.
كما ضبطت مواطنًا آخر بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بحوزته متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمنطقة عسير. وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، فيما تصل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
وفي محمية طويق الطبيعية، ضبطت القوات مواطنًا ثالثًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم التزامه بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تصل عقوبة هذه المخالفة إلى (3,000) ريال.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.