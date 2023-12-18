"منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي" ينطلق غدًا في المدينة المنورة

تنطلق بالمدينة المنورة، غدًا، أعمال "منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي" الذي تُنظمه غرفة المدينة المنورة، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.
وسيناقش المنتدى الذي يحظى بمشاركة أصحاب الخبرات والكفاءات العالية، على مدى ثلاثة أيام، التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالمدينة المنورة، وسُبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الوطنية.
ويستهدف الملتقى تعزيز تنافسية السلع والمنتجات، وتفعيل فرص الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مساهمة منطقة المدينة المنورة في دعم الاقتصاد الوطني.
ويدور المنتدى حول 3 محاور هامة، يتصدرها المحور التشريعي والتشغيلي والتمويلي، كما يشهد جلسات حوارية ذات عناوين متباينة يقدمها ذوو الاختصاص، وورش عمل مثرية، بالإضافة لمعرض مصاحب بأكثر من 40 جناحًا لعرض المنتجات.
كما سيشهد المنتدى فعاليات مصاحبة لإطلاق المبادرات وتوقيع الاتفاقات، وستشمل موضوعات الجلسات الحوارية: "مبادرات تعزيز المحتوى المحلي وفرص استفادة القطاع الخاص"، و"واقع ومستقبل المشاريع التنموية ومتطلباتها"، و"أثر المحتوى المحلي على القطاع الخاص بالمدينة المنورة".
يُذكر أن القطاع الصناعي وقطاع التشييد والبناء يُعدان أبرز القطاعات المستهدفة بمنتدى الصناعة والمحتوى المحلي لأهميتهما البالغة.