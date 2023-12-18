"منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي" ينطلق غدًا في المدينة المنورة

كما سيشهد المنتدى فعاليات مصاحبة لإطلاق المبادرات وتوقيع الاتفاقات، وستشمل موضوعات الجلسات الحوارية: "مبادرات تعزيز المحتوى المحلي وفرص استفادة القطاع الخاص"، و"واقع ومستقبل المشاريع التنموية ومتطلباتها"، و"أثر المحتوى المحلي على القطاع الخاص بالمدينة المنورة".