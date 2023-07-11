لتنمية مهارات موظفي القطاع الخاص وتمكينهم.."هدف" يُطلق "مهارات"

وتنقسم أنواع التدريب في البرنامج؛ إلى مهارات عامة وأخرى تخصّصية مهنية؛ حيث تتجسّد المهارات العامة في المهارات السلوكية والمعرفية والتقنية، التي ترتبط بمهارات التواصل مع الآخرين في ترسيخ ثقافة العمل وأخلاقياته وبناء القدرات التنظيمية للفرد؛ وتتضمن مدة التدريب في هذا المسار 10 أيام، بينما يتعلق النوع الآخر من التدريب في المهارات الفنية ذات العلاقة بالمهنة والمرتبطة بأداء مهام وظيفية محددة؛ حيث تصل مدة التدريب إلى 6 أشهر.