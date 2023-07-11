لتنمية مهارات موظفي القطاع الخاص وتمكينهم.."هدف" يُطلق "مهارات"

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منتج "مهارات"؛ أحد منتجات برنامج رعاية التدريب لتنمية مهارات موظفي القطاع الخاص المهنية والتخصّصية التي تلبي احتياجاتهم التدريبية، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتمكينهم من الارتقاء الوظيفي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ويستهدف البرنامج القوى الوطنية من موظفي القطاع الخاص سواءً الجدد أو أصحاب الخبرات، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجامعات والمعاهد التدريبية الرائدة.
وتنقسم أنواع التدريب في البرنامج؛ إلى مهارات عامة وأخرى تخصّصية مهنية؛ حيث تتجسّد المهارات العامة في المهارات السلوكية والمعرفية والتقنية، التي ترتبط بمهارات التواصل مع الآخرين في ترسيخ ثقافة العمل وأخلاقياته وبناء القدرات التنظيمية للفرد؛ وتتضمن مدة التدريب في هذا المسار 10 أيام، بينما يتعلق النوع الآخر من التدريب في المهارات الفنية ذات العلاقة بالمهنة والمرتبطة بأداء مهام وظيفية محددة؛ حيث تصل مدة التدريب إلى 6 أشهر.
ودعا الصندوق موظفي القطاع الخاص سواءً الجدد أو أصحاب الخبرات، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج من خلال الرابط: "www.HRDF.org.sa".