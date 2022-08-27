المملكة تستضيف الاجتماعات الأخيرة للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022

وتأتي استضافة المملكة للاجتماعين ضمن مبادراتها المتعددة، التي تعكس مكانتها وأدوارها البارزة ومشاركتها الفعالة في صناعة القرار الدولي، كما يعزز جهود المملكة في دعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات كشريك استراتيجي في تنفيذ مخرجاته، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكلاعب أساسي في تعزيز ثقافة التميز والإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي بصفتها عضوًا فاعلًا في مجلس الاتحاد منذ 57 عامًا.