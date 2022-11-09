أمانة تبوك تنذر 283 منشأة وتنفذ 4631 جولة تفتيشية

وبيّنت الأمانة أنه تم خلال أكتوبر الماضي 2022م رصد "937" مخالفة، ومصادرة "184" كجم من المواد والأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما ثمنت الأمانة دور المستفيدين من المواطنين والمقيمين في التعاون معها في ضبط مخالفات الاشتراطات البلدية، وذلك من خلال البلاغات التي تم استقبالها ومعالجتها خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت أكثر من "360" بلاغًا.