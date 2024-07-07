"التجارة" تشهِّر بمدير منشأة لتورطه بالغش في تغيير طاقة أجهزة التكييف

شهّرت وزارة التجارة بمدير شركة بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض وبيع أجهزة كهربائية مغشوشة.
وثبت تورط المنشأة في تغيير حجم طاقة أجهزة كهربائية (3 مكيفات) واحدة 3 طن، ووحدتين اثنتين 2.5 طن تبين بعد تركيبها أن طاقتها 2.5 طن والأخريين طاقة كلاً منهما على حدة 2 طن وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمستهلك.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، واستلام البضاعة المغشوشة وإعادة قيمتها للمستهلك، وإغلاق المنشأة لمدة 15 يومًا، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
كما تحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.