توقيع مذكرة تفاهم بين "كاكست" و"بوينج" على هامش معرض الدفاع

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، اليوم، مُذكرة تفاهم مع شركة "بوينج" لتعزيز التعاون المُشترك في مجالات أنظمة الطيران، ودعم اتخاذ القرار، وتطبيقات النقل بالمُدن الذكية، وتطبيقات طائرات الدرون المدنية، وذلك على هامش مُشاركتهما بمعرض الدفاع العالمي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض.