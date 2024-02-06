توقيع مذكرة تفاهم بين "كاكست" و"بوينج" على هامش معرض الدفاع

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، اليوم، مُذكرة تفاهم مع شركة "بوينج" لتعزيز التعاون المُشترك في مجالات أنظمة الطيران، ودعم اتخاذ القرار، وتطبيقات النقل بالمُدن الذكية، وتطبيقات طائرات الدرون المدنية، وذلك على هامش مُشاركتهما بمعرض الدفاع العالمي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض.
ووقّع المُذكرة نائب رئيس المدينة قطاع اقتصاديات المستقبل د. مريم نوح، ورئيس شركة بوينج في السعودية أسعد الجميعي، بحضور نائب رئيس المدينة لقطاع الطاقة والصناعة الدكتور سعيد الشهري، ورئيس شركة بوينج الدولية الدكتور براندن نيلسون.
وتهدف المُذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتوفير بيئة تُساعد على تنمية مهارات الإبداع والابتكار تنعكس إيجابًا على المُخرجات البحثية والابتكارية، وتسريع التطوير التقني، وتنمية المهارات البحثية، وتبادل الخبرات العلمية.