مرصد الطائف للسياحة المستدامة يستكمل ملف اعتماده في منظمة السياحة العالمية

وأوضح المدير التنفيذي للمرصد، الدكتور علي القاسم، أن استكمال ملف المرصد لاعتماده في منظمة السياحة العالمية أتى بعد مراحل من الدراسات البحثية، التي عمل عليها مجموعة من المختصين والخبراء، إضافة إلى ما يعمل عليه المرصد للحصول على شهادة استدامة الوجهات من منظمات أخرى، وكذلك الترتيب لإقامة مؤتمر خاص بالسياحة المستدامة في مدينة الطائف، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الذي سيقام في منتصف 2025. مؤكدًا أن التوصيات المطروحة أُخذت على ضوء ما تناولته محاور الاجتماع، ومشيرًا إلى أن مرصد الطائف للسياحة المستدامة يُعدُّ الأول في السعودية، وكذلك في الوطن العربي والشرق الأوسط؛ إذ يهتم بالمساهمة في تطوير السياحة وفق معايير عالمية؛ لتحقيق متطلبات جودة الحياة.