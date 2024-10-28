مرصد الطائف للسياحة المستدامة يستكمل ملف اعتماده في منظمة السياحة العالمية

بمتابعة حثيثة من محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، وبتوجيه من أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، تعمل اللجنة التنفيذية لمرصد الطائف للسياحة المستدامة على الترتيبات الأخيرة لتسليم ملف اعتماد المرصد إلى منظمة السياحة العالمية؛ ليصبح ضمن 35 مرصدًا حول العالم، وأول مرصد من نوعه في السعودية والشرق الأوسط.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثاني الهيكل التنظيمي للمرصد، والمهام والأدوار للوحدات المنبثقة من الهيكل التنظيمي، وذلك بعد حضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الثقافة، وزارة السياحة، الهيئة السعودية للسياحة، المركز الوطني للغطاء النباتي، محافظة الطائف، وأمانة وجامعة الطائف.
وشملت محاور الاجتماع أهم الملفات بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية؛ لاعتماد المرصد على الصعيد الخارجي.
وأوضح المدير التنفيذي للمرصد، الدكتور علي القاسم، أن استكمال ملف المرصد لاعتماده في منظمة السياحة العالمية أتى بعد مراحل من الدراسات البحثية، التي عمل عليها مجموعة من المختصين والخبراء، إضافة إلى ما يعمل عليه المرصد للحصول على شهادة استدامة الوجهات من منظمات أخرى، وكذلك الترتيب لإقامة مؤتمر خاص بالسياحة المستدامة في مدينة الطائف، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الذي سيقام في منتصف 2025. مؤكدًا أن التوصيات المطروحة أُخذت على ضوء ما تناولته محاور الاجتماع، ومشيرًا إلى أن مرصد الطائف للسياحة المستدامة يُعدُّ الأول في السعودية، وكذلك في الوطن العربي والشرق الأوسط؛ إذ يهتم بالمساهمة في تطوير السياحة وفق معايير عالمية؛ لتحقيق متطلبات جودة الحياة.