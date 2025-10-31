نادي الصقور يعلن مواعيد تسجيل كأس النادي ومهرجان الملك عبدالعزيز بمسارات محلية ودولية

يشترط على مالك الصقر المشارك أو وكيله بموجب وكالة شرعية تقديم بيانات الصقر كاملة، بما في ذلك نوعه وصوره وحلقة الإنتاج الأصلية، ورقم الحلقة الإلكترونية التابعة للنادي، وفي حال عدم توفرها يجب تقديم شهادة إثبات ملكية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافة إلى شهادة "سايتس" باسم المالك للمشاركين المحليين، أو شهادة "سايتس" أو جواز الصقر للمشاركين الدوليين. كما يُلزم المشارك بإحضار شهادة صحية تثبت خلو الصقر من إنفلونزا الطيور، صادرة من مركز مرخص، ولا تتجاوز مدتها 48 ساعة قبل بداية السباق، مع التأكيد على استبعاد أي صقر في حال وجود اختلاف بين البيانات الفعلية والمقدمة في نموذج التسجيل.