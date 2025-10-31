نادي الصقور يعلن مواعيد تسجيل كأس النادي ومهرجان الملك عبدالعزيز بمسارات محلية ودولية

أعلن نادي الصقور السعودي مواعيد التسجيل في منافسات "كأس نادي الصقور" و"مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025"، بهدف تمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، وتجديد موروث الصقارة، وتعزيز الوعي به وتأصيله، حيث يقسَّم التسجيل إلى ثلاثة مسارات: الأول مخصص للصقارين المحليين في مسابقة الملواح، والثاني للدوليين، بينما يشمل المسار الثالث أشواط مسابقة المزاين.
فيما يتعلق بأشواط الهواة والملاك والمحترفين والنخبة المحليين، حدد النادي ثلاث فترات للتسجيل تبدأ الأولى من 3 إلى 7 نوفمبر 2025 في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وذلك من الساعة 3 عصرًا حتى 6 مساءً. أما الفترة الثانية فتقام في الظهران إكسبو بالمنطقة الشرقية من 19 إلى 21 نوفمبر، بين الساعة 12 ظهرًا و5 مساءً، وتُعد آخر فرصة لتسجيل فئتي الهواة والملاك. وتُخصص الفترة الثالثة لفئتي المحترفين والنخبة المحليين، وتقام في مقر النادي بملهم من 18 إلى 21 ديسمبر المقبل، من الساعة 2 ظهرًا حتى 5 مساءً.
وبالنسبة للتسجيل في أشواط مسابقة الملواح للصقارين الدوليين، فيبدأ للملاك من 25 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 1 يناير 2026، بينما يستمر تسجيل المحترفين الدوليين حتى 4 يناير، وذلك في مقر النادي بملهم من الساعة 9 صباحًا حتى 1 مساءً. أما مسابقة المزاين فتبدأ فترة التسجيل لها في التاريخ ذاته، من 25 ديسمبر حتى 4 يناير 2026، بنفس التوقيت والموقع.
يشترط على مالك الصقر المشارك أو وكيله بموجب وكالة شرعية تقديم بيانات الصقر كاملة، بما في ذلك نوعه وصوره وحلقة الإنتاج الأصلية، ورقم الحلقة الإلكترونية التابعة للنادي، وفي حال عدم توفرها يجب تقديم شهادة إثبات ملكية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافة إلى شهادة "سايتس" باسم المالك للمشاركين المحليين، أو شهادة "سايتس" أو جواز الصقر للمشاركين الدوليين. كما يُلزم المشارك بإحضار شهادة صحية تثبت خلو الصقر من إنفلونزا الطيور، صادرة من مركز مرخص، ولا تتجاوز مدتها 48 ساعة قبل بداية السباق، مع التأكيد على استبعاد أي صقر في حال وجود اختلاف بين البيانات الفعلية والمقدمة في نموذج التسجيل.
ويُقام كأس نادي الصقور السعودي في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر، ويستقطب الصقارين السعوديين، فيما ينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، ويُعدّ أكبر تجمع للصقور في العالم بمشاركة نخبة من الصقارين المحليين والدوليين، الذين يتنافسون على ألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف وشلفا الملك وجوائز مالية ضخمة.