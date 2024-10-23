في ملتقى الصحة العالمي.. "تحوُّل القطاع الصحي" يستعرض إنجازاته ويوقّع اتفاقيات

شارك برنامج تحوُّل القطاع الصحي في ملتقى الصحة العالمي المُقام حالياً تحت شعار "استثمر في الصحة"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمُلهم- شمالي مدينة الرياض.
ويواصل البرنامج جهوده في عرض أبرز التطورات التي مرّ بها تحوُّل القطاع الصحي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال جناحٍ تفاعلي يهدف إلى تعريف الزوّار بمسيرة التحوُّل الصحي في المملكة.
واستقبل جناح البرنامج عديداً من الزوّار والمشاركين، حيث تمّ استعراض المحطات الرئيسة التي مرّ بها التحوُّل، والنتائج المحقّقة حتى الآن في الحفاظ على صحة المجتمع.
وشارك الرئيس التنفيذي للبرنامج، الدكتور خالد بن محمد الشيباني؛ في جلسة حوارية ضمن قمة القادة، ناقش فيها الابتكار في الرعاية الصحية بالمملكة، مسلطاً الضوء على التوجهات الإستراتيجية للتحوُّل الصحي وفرص الاستثمار الواعدة في مجالات، مثل: البحث والتطوير والصحة الرقمية.
وشهدت مشاركة البرنامج توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات مع جهات متعدّدة؛ بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمن جناح البرنامج قسماً مخصّصاً للتعريف بلجنة دراسة الحلول والاحتياج في القطاع الصحي، مستعرضاً بيانات أصول القطاع عبر منصة رقمية موحدة.
يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي يُعقد برعاية وزارة الصحة وبدعمٍ من برنامج تحوُّل القطاع الصحي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.