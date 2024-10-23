في ملتقى الصحة العالمي.. "تحوُّل القطاع الصحي" يستعرض إنجازاته ويوقّع اتفاقيات

واستقبل جناح البرنامج عديداً من الزوّار والمشاركين، حيث تمّ استعراض المحطات الرئيسة التي مرّ بها التحوُّل، والنتائج المحقّقة حتى الآن في الحفاظ على صحة المجتمع.