جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. كفاءات طبية.. حلول مبتكرة.. ومعدلات نجاح عالية

وقال د. سامر الهبر استشاري جراحة التجميل الذي انضم مؤخراً لكفاءات المستشفى، أن المركز يقدم الخدمات العلاجية والتجميلية، الجراحية وغير الجراحية، وفق أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أنه يجري عمليات تجميل الأنف التي تعد من أهم العمليات وأكثرها احتياجاً، ذلك للأهمية التي يمثلها الأنف في التوازن الجمالي للوجه، وتعد عمليات التجميل الحل الأمثل لاصلاح تشوهاته سواء كانت خلقية أو آثار حروق وغيرها من الحوادث، إضافة إلى جراحة تجميل الأطفال إن كانت ترميمية، أو جراحة تجميلية، وذلك لتصحيح وتحسين مظهر ووظيفة أعضاء جسم الطفل، وعلاج الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق أو التشوهات القحفية الوجهية أو الأذن البارزة، وكذلك لعلاج الإصابات وآثار الحروق والعدوى والأورام، وتساعدهم هذه التدخلات الطبية على تحسين نوعية حياتهم ومواجهة التحديات الجسدية والعاطفية بسبب مظهرهم، ولكن من المهم أن تتم هذه التدخلات وقبلها التشخيص في مراكز مجهزة وعلى أيدي أطباء متخصصين يحظون بالخبرة والكفاءة.