جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. كفاءات طبية.. حلول مبتكرة.. ومعدلات نجاح عالية

حقق مركز جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، العديد من النجاحات الطبية اللافتة التي أكدت أنه أفضل المراكز المتخصصة بالشرق الأوسط، في الجراحات التجميلية حيث يعمل به نخبة من أميز الكفاءات الطبية التي تتمتع بخبرة كبيرة في إجراء مختلف عمليات التجميل، كما أن المركز مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، التي توفر حلولاً علاجية مبتكرة ومتنوعة، في بيئة صحية متكاملة توفر أعلى معدلات السلامة والأمان .
وقال د. سامر الهبر استشاري جراحة التجميل الذي انضم مؤخراً لكفاءات المستشفى، أن المركز يقدم الخدمات العلاجية والتجميلية، الجراحية وغير الجراحية، وفق أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أنه يجري عمليات تجميل الأنف التي تعد من أهم العمليات وأكثرها احتياجاً، ذلك للأهمية التي يمثلها الأنف في التوازن الجمالي للوجه، وتعد عمليات التجميل الحل الأمثل لاصلاح تشوهاته سواء كانت خلقية أو آثار حروق وغيرها من الحوادث، إضافة إلى جراحة تجميل الأطفال إن كانت ترميمية، أو جراحة تجميلية، وذلك لتصحيح وتحسين مظهر ووظيفة أعضاء جسم الطفل، وعلاج الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق أو التشوهات القحفية الوجهية أو الأذن البارزة، وكذلك لعلاج الإصابات وآثار الحروق والعدوى والأورام، وتساعدهم هذه التدخلات الطبية على تحسين نوعية حياتهم ومواجهة التحديات الجسدية والعاطفية بسبب مظهرهم، ولكن من المهم أن تتم هذه التدخلات وقبلها التشخيص في مراكز مجهزة وعلى أيدي أطباء متخصصين يحظون بالخبرة والكفاءة.
وأضاف د. الهبر الحاصل على الزمالتين الفرنسية والأمريكية، أن المركز يجري أيضاً عمليات تكبير الثدي وزيادة حجمه لتحسين المظهر، وإزالة انكماش حجم الثديين بعد الحمل أو فقدان قدر كبير من الوزن، وتصحيح التباين الذي يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة في حجم الثديين، أو تغيير الوضع أو الحجم "تصغيراً أو تكبيراً". أو إعادة تشكيله، وأيضاً تعد جراحة الأرداف والفخدين إحدى الجراحات التجميلية المهمة بالمركز، وتستهدف إزالة الدهون الزائدة من الأرداف والفخذين، وشد الجلد والتخلص من الترهلات، واستعادة الشكل المستدير المشدود للأرداف والفخذين.
وأوضح أن المركز به وحدة خاصة لعلاج الحروق، تُجرى فيها مجموعة من الإجراءات الطبية والجراحية التي تتم لمعالجة الحروق بشكل مباشر، أو لمعالجة مترتباتها التي يمكن أن تؤثر على وظيفة العضو المصاب، وتعيق ممارسة المريض لمهامهه اليومية، ويمكن أن تؤثر أيضاً على المظهر الجمالي للمنطقة المصابة، كما يتميز المركز في عمليات شد البطن، خاصة بعد تكرار الحمل وارتخاء عضلات البطن فيعيدها الشد إلى حالتها الطبيعية، إضافة إلى أحدث الوسائل العلاجية الآمنة والفعالة لعلاج الأمراض الجلدية، وإزالة الشعر كجنتل ليزر وساينشور "Cynosure"، وجنتل ليزر برو "GentleLase"، و تقنية الميزوثيرابي "Mesotherapy" و" filler"، التي تعيد النضارة للوجه ويظهره أكثر إشراقاً وأقل عمراً، وكذلك البلازما " plasma" التي تعالج ندبات الوجه وتساقط الشعر وإزالة الهالات السوداء وإخفاء التجاعيد وغيرها من التقنيات ذات النتائج الممتازة والسريعة والأمنة.