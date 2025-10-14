"الأرصاد" تُنذر 6 مناطق بتقلبات جوية: أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية تشمل ست مناطق في المملكة، متضمنةً توقعات بأمطار خفيفة، وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وتستمر هذه الحالات حتى مساء اليوم الأربعاء .
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات محافظات الخرمة والمويه وتربة ورنية بأتربة مثارة ورياح نشطة، ما قد يحد من مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً. كما صدرت تنبيهات لمحافظة العرضيات بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وحتى 7 مساءً.
أما في المدينة المنورة، فشمل التنبيه محافظتي الحناكية والمهد، متوقعًا تأثيرات من أتربة مثارة ورياح نشطة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
وفي حائل، رُصدت تنبيهات مماثلة في الحائط والسليمي والشمالي، حيث يتوقع نشاط في الرياح يرافقه غبار مثار يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
وشهدت منطقة الباحة تنبيهات بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية، تشمل الباحة، المندق، القرى، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، قلوة، وقرعة غامد الزناد، وتستمر الحالة من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساءً.
أما منطقة جازان، فقد طالتها تنبيهات بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، شملت عدة محافظات منها: أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، صمد، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب. وتبدأ الحالة الجوية عند الساعة 1 ظهرًا حتى 8 مساءً.
وأخيرًا، شهدت منطقة عسير تنبيهات واسعة بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية، شملت أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراه عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل. وتبدأ الحالة من الساعة 1 ظهرًا وحتى 8 مساءً.