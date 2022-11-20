جازان وشجرة "المورينجا".. مزارعون يتوسعون في زراعتها وسكان يزينون منازلهم بها

وتُزرع شجرة "المورينجا" من خلال غرس البذور الناضجة في أي وقت على مدار العام، أو عن طريق غرس شتلات منها أو أغصانها في فصل الخريف تحديدًا، كما أنه لا يشترط لزراعتها وجود الأرض الزراعية الخصبة؛ إذ تستطيع النمو في الأراضي القاحلة والحارة، والجافة ونصف الجافة، وفي المناطق الصحراوية والجبلية المعتدلة والدافئة؛ نظرًا لقدرتها العالية على تحمل الجفاف والصقيع المعتدل، وعدم حاجتها إلى مياه وفيرة؛ إذ يمكن أن تكتفي بمياه الأمطار لتظل على قيد الحياة لعدة سنوات.