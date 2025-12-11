"انسجام عالمي2".. تفاعل واسع مع الثقافة الإثيوبية في يومها الأول بموسم الرياض

دشّنت وزارة الإعلام اليوم فعاليات أيام الثقافة الإثيوبية ضمن مبادرة "انسجام عالمي2"، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، في حديقة السويدي إحدى مناطق موسم الرياض، وسط حضور زوار من مختلف الجنسيات.
وانطلقت الفعاليات عند الرابعة عصرًا باستعراض الفرق الإثيوبية المشاركة، التي قدمت فقرات جسدت نماذج متعددة من الرقصات الشعبية المعبّرة عن مناطق وثقافات إثيوبيا، وسط تفاعل كبير من الحضور. وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام.
وتشمل البرامج حفلات فنية وعروضًا شعبية وأجنحة ثقافية وفقرات ترفيهية، بمشاركة نخبة من الفنانين والمؤثرين، ونحو 50 عارضًا ومؤديًا للفنون الاستعراضية.
كما شارك المقيمون الإثيوبيون في أداء رقصات متنوعة داخل ساحة الفعالية بمصاحبة الآلات التقليدية والطبول الشعبية. وقدم اليوم الأول نماذج من الحرف اليدوية والرسوم التشكيلية والأزياء التقليدية والأكلات الشعبية، إضافة إلى استعراض طقوس الضيافة اليومية مثل جلسات إعداد القهوة "جابنا".
وفي المساء، انطلقت عروض المسرح الرئيس بمشاركة فناني اليوم الأول، حيث قدّموا باقة متنوعة من الأغنيات الشعبية والوطنية والأعمال الشهيرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.
وتتواصل فعاليات أيام الثقافة الإثيوبية غدًا ببرنامج حافل يشمل عروضًا غنائية وشعبية جديدة، واستعراضات تراثية متنوعة، إلى جانب أجنحة تفاعلية تتيح للزوار التعرف على ملامح الثقافة الإثيوبية وتطورها التاريخي.