"انسجام عالمي2".. تفاعل واسع مع الثقافة الإثيوبية في يومها الأول بموسم الرياض

وفي المساء، انطلقت عروض المسرح الرئيس بمشاركة فناني اليوم الأول، حيث قدّموا باقة متنوعة من الأغنيات الشعبية والوطنية والأعمال الشهيرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.