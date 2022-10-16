"المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة": مردم جديد على مساحة 11 مليون متر مربع يتم تجهيزه بديلاً عن الحالي

أبدى سكان مخطط ولي العهد 5-6-7-8 تضررهم من الدخان المتصاعد من مرمى البلدية الوقع جنوب مكة والمقابل لمخططات ولي العهد بسبب انتشار الروائح الكريهة التي عَمَّتْ المخطط وامتلأت منها البيوت حيث تضرر منها الكبير والطفل وأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب ما ذكره سعيد أحمد نيابة عن أهالي المخططات، وقال لـ"سبق": "مستمرة في التصاعد حتى هذه اللحظات"، مطالباً بإبعاد المرمى ومعالجة وضعه بسبب الضرر القاتل والغازات التي لا يستطيع أهل المخطط النوم منها داخل منازلهم.
من جانبه قال المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق" إن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على إزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على السكان أو على البيئة.
مضيفاً أن الأمانة تبذل حالياً جهوداً كبيرة لتفادي أضرار هذه النفايات والغازات المنبعثة منها والتي جاءت نتيجة تزايد الرياح خلال الفترة الأخيرة وقد قامت الأمانة حالياً بتوزيع عدد من القلابات والفرق المكونة من العمالة والمعدات وجار العمل حالياً على مدار الساعة لنقل وطمر النفايات لتفادي أضرارها كما تم مؤخراً ترسية مشروع للتخلص من غاز الميثان بالطرق الصحية اللازمة.
وتابع "زيتوني" أن هناك مردماً جديداً تعمل الأمانة حالياً على تجهيزه بالتنسيق مع الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة، والمركز الوطني لإدارة النفايات وهو عبارة عن مردم كبير تم اختيار موقعه بعناية بعيداً عن المناطق السكنية ويقع على مساحة ما يقارب 11 مليون متر مربع، وسيكون مجهزاً وفق أحدث التجهيزات الصحية والبيئية.
وأردف بأنه سيتم الانتقال إليه والاستفادة منه بمشيئة الله تعالى فور الانتهاء من تجهيزه وإلغاء المردم الحالي الذي أصبح حالياً قريباً من المناطق السكنية مع العلم بأن المردم الحالي تم اختيار موقعه قبل أكثر من ٢٠ عاماً حيث لم تكن ثمة أحياء سكنية بالمنطقة.