"المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة": مردم جديد على مساحة 11 مليون متر مربع يتم تجهيزه بديلاً عن الحالي

أبدى سكان مخطط ولي العهد 5-6-7-8 تضررهم من الدخان المتصاعد من مرمى البلدية الوقع جنوب مكة والمقابل لمخططات ولي العهد بسبب انتشار الروائح الكريهة التي عَمَّتْ المخطط وامتلأت منها البيوت حيث تضرر منها الكبير والطفل وأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب ما ذكره سعيد أحمد نيابة عن أهالي المخططات، وقال لـ"سبق": "مستمرة في التصاعد حتى هذه اللحظات"، مطالباً بإبعاد المرمى ومعالجة وضعه بسبب الضرر القاتل والغازات التي لا يستطيع أهل المخطط النوم منها داخل منازلهم.