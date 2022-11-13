اتفاقية تعاون بين منظم المياه وهيئة الطيران المدني لخدمة جميع المطارات

وتنص الاتفاقية على التزام الجهات المالكة للمحطات ومرافق المياه بالتقدم لمنظم المياه للحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الخاصة بالتراخيص، بما يضمن توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، كما تضمنت الاتفاقية آلية التنسيق بين الطرفين لتنفيذ أحكامهما بما يضمن حقوق الطرفين.