عنوان لكرم الضيافة.. بيوت الشَّعر ترمز للأصالة والتراث بجمالية التصاميم

وتبدأ عملية بناء بيوت الشعر في الوقت الحالي بتخصيص قطعة من الأرض يتم إلحاقها بركن القصور والمنازل الفاخرة أو الاستراحات أو حتى المنازل الصغيرة التي تم تشييدها بمساحات مختلفة؛ وذلك بصب هذا الجزء كأول خطوة لتأسيس مجلس الشعر، ومن ثم تتوالى وتيرة البناء بعمل هيكل مستقل من "التيوبات" والمواسير الحديدية؛ التي يتم تفصيلها لتصميم الهيكل بطريقة تتناسب مع مساحة الخيمة المطلوبة مرورًا بتركيب القماش الخارجي والداخلي وانتهاءً بالتجهيزات الأساسية لمكونات المجلس من إضاءة وديكورات؛ فيما يميل الأغلبية في تجهيز بيوت الشعر إلى الجلسات الأرضية عند التأثيث، فيما يستحسن آخرون الجلسات المرتفعة ذات المساند التي يزينها بعض النقوش بألوان مختلفة.