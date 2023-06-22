وزير "البيئة" يدشّن توسعة مشروع دواجن "إنتاج" الهادف للوصول إلى أكثر من 185 مليون طائر سنويًّا

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، توسعة مشاريع دواجن إنتاج إحدى العلامات التجارية لشركة أراسكو، المتخصّصة في إنتاج الدواجن، والهادفة للوصول إلى إنتاج أكثر من "185" مليون طائر سنويًّا.
وتعمل الشركة على تحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للاكتفاء الذاتي والوصول إلى أعلى كفاءة إنتاجية، بتطبيق أفضل ممارسات الأتمتة العالمية؛ لضمان أعلى جودة إنتاجية، مع تطبيق أفضل معايير السلامة في جميع المراحل.
وتتبع "إنتاج" في مزارعها نموذج "أراسكو" المتكامل لتمكين المربين والمنتجين للوصول لأعلى مستويات الإنتاج، والمساهمة في تطوير قطاع الدواجن عبر نموذج أراسكو الهجين القائم على الاقتصاد التشاركي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع "إنتاج"، بعد التوسعة، 185 مليون دجاجة سنويًّا، و200 مليون صوص سنويًّا، كما تتميز عمليات الإنتاج بأكثر من 1000 فحص جودة في الفقاسات والمزارع والمصنع يوميًّا، وتستهدف أراسكو الأغذية في خططها المستقبلية الوصول إلى مليون و200 ألف طير يوميًّا.
وتعمل "أراسكو" وعلامتها التجارية "إنتاج" على تطوير المنتجات بشكل مستمرّ لتلبية احتياج المستهلك، وتقدم 250 مليون قطعة من المنتجات بالأسواق؛ حيث تفخر بالتزامها بأعلى معايير الجودة التي توفرها الجهات والهيئات المحلية والعالمية.
تؤمن الشركة بأهمية خدمة المستهلكين في المملكة عبر منتجات دواجن عالية الجودة، يتم إنتاجها محليًّا باستخدام تقنيات عالمية مستدامة بيئيًّا، كما تؤمن بأهمية توعية المستهلكين بكل ما يخصّ الدواجن.
يشار إلى أن "إنتاج" هي العلامة التجارية لشركة أراسكو الأغذية، منذ انطلاقها في عام 2004، وأصبحت من بين أهم منتجي الدواجن في المملكة، ومن أسرع منتجي الدجاج نموًّا في المملكة. كما أنها تعتزم طرح أسهمها في السوق العام؛ تعزيزًا لمكانتها في السوق الوطنية والإقليمية.