وزير "البيئة" يدشّن توسعة مشروع دواجن "إنتاج" الهادف للوصول إلى أكثر من 185 مليون طائر سنويًّا

يشار إلى أن "إنتاج" هي العلامة التجارية لشركة أراسكو الأغذية، منذ انطلاقها في عام 2004، وأصبحت من بين أهم منتجي الدواجن في المملكة، ومن أسرع منتجي الدجاج نموًّا في المملكة. كما أنها تعتزم طرح أسهمها في السوق العام؛ تعزيزًا لمكانتها في السوق الوطنية والإقليمية.