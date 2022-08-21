وزارة الرياضة.. نجاحات متتالية توّجها تشريف "ولي العهد" لـ"النزال الأضخم"

جاء تشريف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لفعاليات نزال البحر الأحمر، والتي اختتمت فعالياتها بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تتويجاً للنجاحات التي حققتها وزارة الرياضة.
وكان آخر تلك النجاحات استضافة هذه التظاهرة التي تشهدها المملكة لأول مرة، وهي بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل والنزالات الثانوية تحت مسمى نزال البحر الأحمر، حيث جندت الوزارة فِرقًا متخصصة؛ بهدف إنجاح هذه التظاهرة، ونجحت في استضافة أكثر من 200 صحفي من مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل وخارج المملكة لنقل أحداثها على مدى سبعة أيام بمحافظة جدة، وتنقلت الفعاليات من فنادق مطلة على البحر الأحمر إلى نادي الخطوط السعودية وانتهاءً بالصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ورصدت وسائل إعلام دولية النجاح الكبير الذي حققته المملكة في هذا المجال، مؤكدةً أن المملكة تجاوزت العالمية.
فيما قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تشريف سمو ولي العهد لفعاليات اختتام نزال الملاكمة عراب الرؤية وملهم التميّز.. وقائد الإنجاز.. بدعمكم سيدي يتحقق النجاح.