وزارة الرياضة.. نجاحات متتالية توّجها تشريف "ولي العهد" لـ"النزال الأضخم"

وكان آخر تلك النجاحات استضافة هذه التظاهرة التي تشهدها المملكة لأول مرة، وهي بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل والنزالات الثانوية تحت مسمى نزال البحر الأحمر، حيث جندت الوزارة فِرقًا متخصصة؛ بهدف إنجاح هذه التظاهرة، ونجحت في استضافة أكثر من 200 صحفي من مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل وخارج المملكة لنقل أحداثها على مدى سبعة أيام بمحافظة جدة، وتنقلت الفعاليات من فنادق مطلة على البحر الأحمر إلى نادي الخطوط السعودية وانتهاءً بالصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.