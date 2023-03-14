"الصحة": 100 مركز لرصد الأمراض التنفسية وتفعيل المراقبة

وبيّنت أنها واصلت أيضًا في العام الماضي 2022م، التوسع في خدمات الرعاية العلاجية والوقائية لمصابي نقص المناعة المكتسبة؛ بزيادة المراكز العلاجية في عدد 5 مناطق ليصبح المجموع 16 مركزًا علاجيًّا؛ بينما فعّلت عيادات السفر في 20 منطقة قدمت الخدمة لعدد 9120 مستفيدًا خلال العام الماضي، إلى جانب إكمال فحص 40 ألفًا من الفئات عالية الخطورة بفحص الدرن الكامن في 7 مناطق، واكتمال إطلاق الرصد البيئي لفيروس شلل الأطفال في المناطق عالية الخطورة في 3 مناطق.