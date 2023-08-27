"التخصصي" يطلق برنامجًا لعلاج الشريان الأبهر المعقد

ونجح "التخصصي" في زراعة دعامات للأوعية الدموية في الشريان الأبهر لعشر حالات من مرضى التوسعات الوعائية المعقدة، والذي يشكّل نقلة نوعية في تجربة المرضى، وخيارًا بديلًا عن إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح لزراعة الدعامات، كما يحدّ من آثاره المترتبة من آلام شديدة، وندوبٍ ظاهرة على الجسد، واحتمال التعرض للالتهابات.