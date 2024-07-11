"إغاثي الملك" يختتم برامج توزيع الحقائب الصحية والسلال الغذائية في تركيا والسودان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي لتوزيع الحقائب الصحية للمتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو 2024م. وتضمن البرنامج توزيع 2.000 حقيبة صحية لمتضرري الزلزال من اللاجئين السوريين في مخيم الإصلاحية بمدينة غازي عنتاب ومدينة الريحانية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال من الشعبين السوري والتركي.
كما وزّع المركز أمس 500 سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة باو بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 3.425 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.
إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.500 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 8.625 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
يأتي هذا فيما اختتم البرنامج التطوعي لتوزيع السلال الغذائية للمتضررين من الزلزال في مدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية، والمنفذ خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو 2024م.
وتضمن البرنامج توزيع 2.000 سلة غذائية لمتضرري الزلزال من اللاجئين السوريين في مخيم الإصلاحية بمدينة غازي عنتاب ومدينة الريحانية.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال من الشعبين السوري والتركي.