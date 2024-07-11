"إغاثي الملك" يختتم برامج توزيع الحقائب الصحية والسلال الغذائية في تركيا والسودان

كما وزّع المركز أمس 500 سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة باو بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 3.425 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.